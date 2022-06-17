Ангарчанин выпал из окна 8 этажа на припаркованный автомобиль и выжил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из жилых дворов Ангарска из окна 8 этажа выпал 26-летний мужчина. Он приземлился прямо на припаркованный автомобиль, вдребезги разбив заднее стекло. Чтобы достать его, пришлось вызывать спасателей. После этого, его с тяжелыми травмами отправили в больницу.

Как рассказал корреспонденту «КП»-«Иркутск» источник, мужчина выжил. Он получив перелом правой ноги, перелом позвоночника. Кроме этого, у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Сейчас за его жизнь борются врачи.

При каких обстоятельствах, ангарчанин сорвался из окна, пока неизвестно.

Добавим, что за минувшие сутки в Иркутской области из окон выпали также двое детей. Случаи произошли в Иркутске и Братске. (Подробности)

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