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Общество17 июня 2022 3:50

Двое детей выпали из окон в Иркутской области в минувшие сутки

Прокуратура начала проверку
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Двое детей выпали из окон в Иркутской области в минувшие сутки

Двое детей выпали из окон в Иркутской области в минувшие сутки

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области в минувшие сутки двое детей попали в больницу, выпав из окон. В областном центре годовалый мальчик был дома с мамой, но оставшись без внимания взрослых, забрался на подоконник. Москитная сетка не выдержала веса малыша и тот сорвался вниз с высоты пятого этажа. В Братске из открытого окна 6 этажа выпал 5-летний мальчик. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- С начала года на территории региона 17 детей выпало из окон. Полиция призывает родителей обеспечить безопасность несовершеннолетних. Недолжное отношение к этому явлению может привести к трагическим последствиям, - отметили в ведомствах.

Прокуратурами Падунского и Октябрьского районов будет проведена проверка соблюдения законодательства в сфере семейного благополучия.

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