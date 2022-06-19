Пьяный водитель из Чунского района пойдет под суд за попытку дать взятку инспектору ГИБДД Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи Чунского района закончили расследовать дело о 34-летнем пьяном водителе, попытавшемуся дать инспектору ГИБДД взятку в размере 205 тысяч рублей. Прокуратура, в свою очередь, утвердила обвинение. Об этом сообщают в пресс-служба прокуратуры региона и СУ СК России по Иркутской области.

- 10 января в поселке Чунский сотрудники полиции остановили автомобиль марки Audi, водитель которого был с признаками опьянения, - рассказали в ведомствах. - Чтобы избежать ответственности, мужчина передал сотруднику полиции деньги. Инспектор от них отказался и сообщил руководству.

Также отмечается, что мужчина с 2018 года был лишен водительских прав. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Легковушка врезалась в колонну иркутского университета в центре города.(подробности)

Четыре лесных пожара действуют в Иркутской области на утро 19 июня.(подробности)