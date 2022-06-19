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Происшествия19 июня 2022 4:15

Пьяный водитель из Чунского района пойдет под суд за попытку дать взятку инспектору ГИБДД

Нарушитель дал полицейскому 205 тысяч рублей, но тот отказался и сообщил руководству
Татьяна КОЛЯДИНА
Пьяный водитель из Чунского района пойдет под суд за попытку дать взятку инспектору ГИБДД

Пьяный водитель из Чунского района пойдет под суд за попытку дать взятку инспектору ГИБДД

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи Чунского района закончили расследовать дело о 34-летнем пьяном водителе, попытавшемуся дать инспектору ГИБДД взятку в размере 205 тысяч рублей. Прокуратура, в свою очередь, утвердила обвинение. Об этом сообщают в пресс-служба прокуратуры региона и СУ СК России по Иркутской области.

- 10 января в поселке Чунский сотрудники полиции остановили автомобиль марки Audi, водитель которого был с признаками опьянения, - рассказали в ведомствах. - Чтобы избежать ответственности, мужчина передал сотруднику полиции деньги. Инспектор от них отказался и сообщил руководству.

Также отмечается, что мужчина с 2018 года был лишен водительских прав. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

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