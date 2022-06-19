29 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 19 июня Фото: Олег ЗОЛОТО

29 случаев заражения коронавирусом выявили в Приангарье 19 июня. Всего с начала пандемии зарегистрировано 295 259 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- Лечение в больницах проходят 250 пациентов с диагнозом COVID-19, что на 4 больше по сравнению с предыдущим днем, - рассказали в оперштабе. - За сутки с болезнью справились 16 человек, с начала пандемии – 291 072.

К счастью, смертельных случаев зафиксировано не было. За все время в Иркутской области скончались от коронавируса 8 679 человек. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 696 пациентов.

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