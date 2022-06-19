Опасная погода нависнет над Иркутской областью 20 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области 20 июня ожидается неблагоприятная и даже опасная погода. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами в северных районах, днем в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья обрушатся сильные дожди, в течение суток местами по области прогремят грозы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

- Также 20 июня местами по области ожидается высокая четвертого класса и чрезвычайная пятого класса пожароопасность лесов, - уточнили в ведомстве. - Настоятельно рекомендуем быть предельно осторожными!

Из-за сильного ветра могут начаться пожары. Поэтому запрещается повещать лес, разжигать траву и мусор.

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