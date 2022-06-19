7962 почетных донора Иркутской области получили по 15 тысяч рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Иркутской области «наградили» 7962 почетных донора. Они получили по 15 713,84 рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства по региону.

- Ежегодно число почетных доноров в регионе увеличивается, – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. - В 2019 году их было 7550, в 2020 - 7815, а в прошлом году – 8072. Размер выплаты также ежегодно индексируется

Почетные доноры, кроме выплаты, имеют право на ежегодный отпуск в удобное время, получение медпомощи вне очереди в учреждениях здравоохранения, также могут купить путевки в санаторий по месту работы или учебы.

Нагрудный знак «Почетный донор России» получили жители региона, которые за свою жизнь 40 раз сдали кровь и ее компоненты или 60 раз пожертвовали плазму.

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