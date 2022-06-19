Завершились поиски пропавшей 70-летней пенсионерки в Иркутской области Фото: Евгения ГУСЕВА

В Зиминском районе завершились поиски 70-летней Татьяны Котовой. 18 июня в дежурную часть с известием о пропаже своей жены обратился мужчина. Он рассказал, что супруга ушла вчера вечером из дома. С тех пор о ней ничего не было известно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Женщина найдена живой и здоровой, - рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что Татьяна Котова ушла в лес и в итоге потерялась там. Ее обнаружили сотрудники полиции с поисково-спасательной группой.

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