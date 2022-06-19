Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже вещей из гаража в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полиция разыскивает предполагаемого преступника, который подозревается в краже личных вещей из гаража. Заявление об этом в дежурную часть подал сибиряк. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Изучив запись камер видеонаблюдения, оперативники пришли к выводу, что к совершению данного противоправного деяния может быть причастен мужчина, изображенный на кадрах видеозаписи, - рассказали в ведомстве.

Лиц, опознавших на видео мужчину, сотрудники полиции просят обратиться в местный отдел.

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