Сибирячка из Свирска поблагодарила полицейских за найденный телефон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свирске женщина поблагодарила сотрудников полиции за найденный телефон. На днях он обратилась к ним за помощью. Он рассказала, что потеряла гаджет в одном из магазинов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Офицеры провели беседу с сотрудниками универмага и установили приметы еще одной посетительницы, которая, возможно, могла быть причастна к произошедшему, - отметили в ведомстве.

Через какое-то время предполагаемая покупательница была найдена. Оказалось, что она нашла смартфон и как раз собиралась созвониться с полицией и заявить о находке.

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