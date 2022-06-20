Большинство иркутян готовы уйти работать к конкурентам, выяснил сервис SuperJob Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во время очередного опроса специалисты сервиса SuperJob, выяснили у жителей Иркутска, готовы ли они перейти на работу в конкурирующую компанию. Оказалось, что 3 из 4 иркутян, а это 80%, согласились бы сменить место работы, получив приглашение от фирмы-конкурента. Правда, только на хороших условиях, а еще 6% приняли бы такое предложение в любом случае.

- Свой выбор иркутяне объясняют желанием увеличить свой заработок и условия труда, а также развиваться профессионально, - отметили в пресс-службе SuperJob. - Только 4% опрошенных ни за что не согласились бы уйти к конкурентам. По их мнению, такой поступок непорядочный.

И еще немного статистики. Перейти в конкурирующую компанию чаще готовы мужчины. Их 87%. Женщин - 81%. Соглашаются на такой шаг в основном горожане с доходом менее 50 тысяч рублей.

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