Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки Ан 24 в Иркутске

Два колеса левого шасси загорелись у самолета АН-24 во время посадки в Иркутске Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутске 21 июня в 19.19 из Бодайбо прилетел самолет АН-24 с номером рейса № 142. Во время посадки произошла поломка - заклинило шасси с последующим возгоранием двух колес левого шасси. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- На борту находились 38 пассажиров и 4 члена экипажа, пострадавших нет, - рассказали в ведомстве. - Возгорание оперативно ликвидировано службой пожаротушения Иркутского аэропорта. Силы МЧС России не привлекались.

Сейчас аэропорт работает в обычном режиме. По данному факту Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

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