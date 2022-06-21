Самка марала гуляла по улицам Шелехова Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 июня в Шелехове очевидцев очень взволновал гуляющий по городу олень. Оказалось, что это самка марала. Об этом сообщает глава города Сергей Липин в Телеграм-канале.

- Связался с обществом охотников, подключилось наше аварийно-спасательное формирование, - рассказал мэр. - Животное долго искали, но, к сожалению, поиск пока результатов не дал.

Но в итоге выяснилось, что это вовсе не дикое, а домашнее животное. Его купила семья еще маленьким и содержала в вольере в частном доме на законных основаниях. Хозяин марала рассказал, что самка не беременна, как могло показаться, а просто очень упитанна. Бегунья ушла из дома еще неделю назад. И, видимо, гуляла в окрестных лесах, только в воскресенье решила выйти к людям. По словам экспертов, большая вероятность, что в дикой природе такая особь уже не сможет адаптироваться.

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