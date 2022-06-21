37 деревьев высадили на улице Академической в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске на улице Академической высадили 37 деревьев – это клен Гиннала, сирень, рябина, уссурийская груша, иглистая роза и спирея серая «Грефшейм» и другие. Такую акцию провели специалисты МКУ «Городская среда» совместно с представителями иркутской компании и активистами иркутского сообщества. Об этом сообщают в администрации областного центра.

- В этом году мы поставили задачу высадить как можно больше деревьев на территории города, - рассказал исполняющий обязанности директора МКУ «Городская среда» Антон Титков. - Хочу отметить, что к нашим акциям активно присоединяется бизнес-сообщество.

В общей сложности в 2022 году высадят около 8,5 тысяч деревьев в городских лесах, парках и скверах, а также вдоль магистральных улиц

Новые саженцы появились в парке Авиатор, на бульваре Гагарина, в парке инициативной молодежи, в переулке Академика Окладникова, в Лисихинском парке, а также в скверах на Сибирских Партизан, Жукова и Шпачека.

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