17-летний подросток утонул в реке в Катангском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Катангском районе Иркутской области на реке утонул 17-летний подросток. Он вместе с друзьями отдыхал на пляже. А после решил пойти искупаться. Спустя какое-то время его знакомый увидел, что парень скрылся под водой. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуре региона.

- В настоящий момент сотрудниками полиции совместно с представителями МЧС и волонтерами ведутся поисковые мероприятия, - отметили в ведомствах. - Предполагается, что 17-летний подросток утонул.

Прокуратура Катангского района организовала проверку в связи с несчастным случаем. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Полиция напоминает, необходимо следить за своими детьми и ни в коем случае не оставлять их одних на водоеме.

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