Гонка на внедорожниках RFC Baikal прошла в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске на карьере Ново-Ленинской объездной дороги прошла гонка на внедорожниках RFC Baikal. Водители приехали из Сибири, Якутии, Дальнего Востока и Монголии. Им приходилось ездить по горам, болотам и глубоким рвам. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- RFC входит в тройку самых сложных гонок, - рассказал организатор RFC Baikal Михаил Белов. - Это настоящее испытание техники. Rainforest Challenge основан легендой внедорожного спорта Луисом Ви. Более 20 лет соревнования проводят в джунглях Малайзии в сезон дождей. Жесткие условия изначально были придуманы для того, чтобы не все автомобили могли завершить дистанцию. В нашей стране этот вид спорта пока еще неофициальный.

Гонка проходила в четырех спортивных классах. Кроме того, впервые в соревнованиях принимали участие болотоходы. Для мероприятия отдельно были отведены трассы.

Спортсмены из Иркутска выиграли третий и четвертый классы.

В следующий раз состязание запланировано провести в Хабаровске. Это будет с 22 по 24 июля. В России состоятся шесть туров. В этом году финал в Малайзии пройдет в декабре. Вообще гонки начали проводить с 2013 года.

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