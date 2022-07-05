Около трех тысяч бездомных собак отловили в Иркутской области с начала года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области с начала года было отловлено 2974 бродячих собак. Из них стерилизовали и вакцинировали – 2507. Притом хозяева нашлись для 558 питомцев. 1600 четвероногих, у которых истекло время пребывания в приюте и для кого не нашлись семьи, отправили обратно в прежнюю среду. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Мы ожидаем, что численность таких животных в целом по области снизится, - отметил заместитель руководителя службы ветеринарии региона Иван Лобыцин. - С начала года в регионе содержатся в приютах 797 собак.

Подсчет бродячих псов по плану должен завершится в июле. Такая процедура обязательна, так как это нужно для расчета объема субвенций для муниципальных образований на реализацию мероприятий по обращению с животными без владельцев.

На это в 2022 году направлено больше на 21,5 миллионов рублей или на 31,7% больше, чем в том году.

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