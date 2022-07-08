37 парам вручили медали «За любовь и верность» в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области 37 парам, прожившим в браке более 25 лет, вручили в награду медали «За любовь и верность». Еще 39 супружеский пар из других муниципальных образований получили такие же награды в этот день. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Сегодня среди награждаемых были пары, которые прожили вместе 60 лет, - рассказали в правительстве. - Это Кузовниковы Валерий и Фаина из Ангарска, иркутяне Лужновы Владимир и Людмила, Швец Владимир и Лидия.

День семьи, любви и верности в России стали отмечать с 2008 года. Все началось с инициативы общественных организаций.

Медалью «За любовь и верность» с 2008 года награждались более 890 пар.

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