День строительства БАМа отметили в Иркутской области Фото: Дарья АСЛАМОВА

В Иркутской области отметили день строительства Байкало-Амурской магистрали. В областном центре ветеранов-строителей поздравили главы Иркутска и региона. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- 8 июля 1974 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР №561 «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали», которой был присвоен статус Всесоюзной ударной комсомольской стройки, - рассказали в правительстве.

Построенная дорога, начинающаяся с Тайшета, проходящая через всю Иркутскую область и доходящая до Тихого океана, до сих пор очень востребована.

В Приангарье есть два сообщества, куда входят те, кто возводил магистраль. Это Иркутске региональное отделение общероссийской общественной организации «Бамовское содружество» и Иркутская региональная общественная организация – движение «Ветераны Комсомола». В них состоят несколько тысяч участников со всего региона.

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