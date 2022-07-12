Мотоциклист погиб под колесами Honda Civic в Тайшетском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тайшетском районе произошла трагедия. На федеральной трассе "Сибирь" в пяти километрах от рабочего поселка Юрты 42-летний водитель мотоцикла Suzuki столкнулся с иномаркой Honda Civic. За рулем машины сидела 31-летняя автомобилистка. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате аварии от полученных травм мотоциклист скончался на месте до приезда скорой, - рассказали в ведомстве.

В данный момент полицейские выясняют все обстоятельства несчастного случая. Восстанавливается цепь событий.

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