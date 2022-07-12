Четыре уголовных дела по лесным пожарам в Иркутской области отправили в суд Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Дознаватели МЧС России завершили уголовные дела по лесным пожарам в Иркутской области. Они произошли в Тайшетском, Икейском, Замзорском и в Боханском лесничествах. Дело направили в суд. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Всего органами дознания по фактам лесных пожаров возбуждено 41 уголовное дело, по девяти установлены виновные, проводится дознание, - рассказали в ведомстве.

Особый противопожарный режим все еще действует на территориях 13 муниципальных образований северных районов Иркутской области - в Островном, Береговом, Еланцынском и Онгуренском лесничествах, на территории Прибайкальского нацпарка в границах Ольхонского района и в Хомутово.

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