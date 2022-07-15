Диагноз клещевой энцефалит подтвердился у 65 жителей Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области с начала сезона в больницы обратились 11 435 пострадавших от укусов клещей. Среди них 2 485 – это дети. Присасывания были выявлены на большинстве территорий Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора Приангарья.

- Исследовано 7 103 кровососа, из них 1 923 заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 88 - вирусным клещевым энцефалитом, 583 – другими клещевыми инфекциями, - отметили в ведомстве. - С начала сезона диагноз клещевой энцефалит подтвержден у 65 пострадавших от укусов клещей, клещевой боррелиоз у 72, клещевой риккетсиоз у 23.

В Приангарье продолжаются обработки от клещей в парках, зонах отдыха, на территориях детских образовательных и оздоровительных учреждениях и кладбищ. Сейчас уже обработано 1 430 социальных учреждений и объектов.

При выезде в лес нужно помнить о безопасности. Следует надевать закрытую одежду, использовать аэрозоли и крема, которые отпугивают кровососов, а также постоянно проводить само- и взаимоосмотры. В случае присасывания нужно сразу же обратиться в травмпункт.

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