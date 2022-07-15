Новый томограф поступил в первую городскую больницу Иркутска. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В первую городскую больницу Иркутска поступил новый мультиспиральный компьютерный томограф. Старый был сильно изношен. Его стоимость 46,5 миллионов рублей. Томографию на нем смогут делать люди с весом до 300 килограммов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В кабинете предварительно сделан ремонт, - рассказали в правительстве. - К 18 июля завершат монтаж самого аппарата. Также на следующей неделе проведут обучение персонала, на новом МСКТ будут работать десять человек.

Кроме того, в августе этого года в медучреждение еще поступят цифровой маммограф и аппарат УЗИ экспертного класса. С этим оборудованием можно заранее и быстро выявлять рак груди на ранней стадии и аномальные патологии плода, начиная с третьей недели беременности.

Также благодаря программе укрепления материально-технической базы за счет бюджета региона закуплена техника и для других больниц. Новый аппарат МСКТ установят в Братской городской больнице №3, Усть-Илимской поликлинике №2 и Железногорской районной больнице.

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