Какую погоду стоит ожидать в Иркутской области на выходных Фото: Михаил ФРОЛОВ

На дворе лето и даже дождик не сможет помешать прогуливаться по улочкам или съездить на природу. Рано или поздно солнце все равно выглянет. Так и в Иркутской области, в субботу, 16 июля сначала с неба польет, а в воскресенье, 17, уже будет сухо. В первый день выходных синоптики обещают переменную облачность, кратковременные, местами сильные дожди. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского Гидрометцентра.

- В субботу ночью в горах южного Прибайкалья и в северо-восточных районах польют очень сильные дожди, подует ветер западный, северо-западный со скоростью до 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, - рассказали в ведомстве.

Но даже при дожде все равно сохранится тепло. Температура ночью опустится до нормальных значений - до +11…+16, при прояснении – до +7 градусов. Днем станет вполне приемлемо. Воздух прогреется до +25, при облачной погоде до +15.

На следующий день, 17 июля метеорологи обещают в северо-восточных районах жару. Там столбик термометра днем поднимется аж до +29 градусов. Правда, меньше всего повезет Киренскому району. Там прогремят грозы и прокапают дожди. Порыв ветра достигнет 13 м/с.

16-18 июля местами в Чунском районе сохраниться чрезвычайная пятого класса пожароопасность лесов.

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