Бизнесвумен из Усолья-Сибирского заплатит 13 тысяч рублей за воровство электричества для майнинга Фото: Владимир ВОРСОБИН

Жительница Усолья-Сибирского просверлила фасад дома для охлаждения майнингового оборудования. Дыру в стене увидели работник «Иркутской энергосбытовой компании» во время проверки приборов учета. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

- Кроме того, контролер зарегистрировал шум работающей вентиляции со внешней стороны фасада дома, - рассказали в компании. – Собственница квартиры установила розетки и интернет-кабели в подполье для подключения майнингового оборудования.

В суде сотрудники энергосбыта предоставили доказательство того, что электричество использовалось не для бытовых дел, а в коммерческих целях. То есть и оплачиваться должно по такому тарифу, а не по льготному. Теперь бизнесвумен должна заплатить компании 13 тысяч рублей.

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