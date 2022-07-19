Отключение света произошло в части Маркова в Иркутске из-за аварии на электросетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 июля в Иркутске в части поселка Маркова произошло аварийное отключение электричества. Жители некоторых домов на 15 улицах и пяти садоводствах остались без света. Об этом сообщают в пресс-службе «Иркутских электросетей».

- Под отключение света попала часть жилищ на улицах Восточная, Гаражная, Гранитная, Звездная, Кедровая, Кленовая, Ключевая, Мира, Полярная, Радужная, Светлая, Сосновая, Хвойная, Цветочная и Ягодная, а также в садоводческих товариществах - Березняки, Домостроитель, Овощевод, Птица и Содружество, - отметили в компании.

На место выехала бригада Южных электрических сетей. В течение нескольких часов последствия будут устранены. Электроэнергия появится приблизительно в 19.00.

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