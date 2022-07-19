Большая Байкальская тропа закрыта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Выдача разрешений на проход по Большой Байкальской тропе временно прекращена. Превышен допустимый объем посетителей – 785 человек в сутки. Это количество уже зарегистрировано в системе онлайн – выдачи разрешений на посещение тропы.

- Превысить лимит электронная система сайта не даст, - сообщили администраторы сайта. Поэтому всем желающим посетить маршрут предлагают пересмотреть свои планы или выбрать альтернативный маршрут: «Листвянка — Падь Черная».

Массовое присутствие на маршруте запланировано у участников Всероссийских соревнований. В Иркутскую область прибыли команды из 8 федеральных округов. Подростков сопровождают руководители команд и их помощники. Судить соревнования будут 20 судей. Также на тропе будут присутствовать журналисты и специалисты вместе с организаторами. Заповедник сообщает, что количество людей превышает лимит разрешенного количества посетителей.

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