Вторая в этом году экспедиция к месту гибели Ивана Наймушина состоялась в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В этом году прошла уже вторая экспедиция к месту гибели первого начальника Братскгэсстроя Ивана Наймушина. 17 июля несколько добровольцев отправились к памятному месту. Волонтеры и установили два флагштока. В состав экспедиции вошли ветераны, учащиеся школ, вузов, а также руководство города и творческие коллективы. Напомним, Иван Наймушин разбился на вертолете в Усть – Илимском районе, в глухой тайги, сообщает пресс – служба администрации Братска.

- За все время посещения памятного места здесь поставили памятный крест, вертолетом доставили плиты для монумента погибшим, - сообщает пресс – служба администрации Братска. В 2020 году на нем появились свечи, привезенные с места рождения Ивана Наймушина — Кировской области.

1 сентября планируется на памятном месте поднять флаги Братска и Усть – Илимска. Поднимать их будут под гимны городов.

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