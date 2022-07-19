Волонтеры очистили от мусора около километра берега реки Ушаковки в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске представители экологических отрядов мэра и волонтеры очистили от мусора около километра береговой линии реки Ушаковки. Отходы собирались раздельно. В общей сложности было убрано восемь мешков вторсырья, в основном стекло и пластик. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Еще восемь мешков – отходы, которые не подлежат переработке, они отправлены на полигон, – рассказала участница экологических отрядов мэра, куратор акции Анастасия Еремеева.

В течение лета экоотряды собирают мусор на природо и водоохранных территориях Иркутска. Также убирают и возле водоемов. Кроме того, активисты очищают фасады зданий от нелегальной рекламы и садят деревья. С их участием проходят эконаблюдения за состоянием прибрежных зон и рейды с ГИБДД по замерам дымности и токсичности выхлопных газов от машин.

Работа волонтеров проводится в рамках проекта «Молодежь за чистый город». В них участвуют горожане от 14 до 35 лет.

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