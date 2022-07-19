Движение ограничат по улице Седова в Иркутске на месяц Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! В Иркутске по улице Седова ограничат движение для всех машин. Частичный запрет будет наложен на участке в районе дома 33а. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Нововведение начнет действовать месяц, с 9.00 31 июля до 18.00 31 августа 2022, - рассказали в администрации.

Ограничение связано с проведением работ по укладке теплотрассы.

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