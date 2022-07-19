81-летнюю пенсионерку с сумкой-тележкой с подсолнухами продолжают искать в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

27 июня 81-летняя жительница Надежда Беляева отправилась в Иркутск и не вернулась обратно. В настоящее время о ней ничего не известно. Сотрудники установили, что 12 июля она находилась в районе остановки «Райсовет». Полиция предполагает, что женщина может находиться в храмах и церквях, сообщает пресс – служба ГУ МВД по Иркутской области.

- На вид ей 80 лет, среднего роста и телосложения, глаза светлые, волосы седые до плеч, - сообщает пресс – служба ГУ МВД по Иркутской области. Из особых примет на правой стороне шеи имеется родимое пятно. Передвигается медленно.

Пенсионерка одета в одежду темного цвета. При себе имела сумку-тележку с изображением подсолнухов.

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