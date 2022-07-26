Посмертную награду Героя России из Иркутска Эдуарда Дьяконова передали его матери. Фото: правительство Иркутской области

Будучи раненным во время боевого столкновения военный из Иркутской области Эдуард Дьяконов ценой своей жизни спас своих товарищей. Накрыв собой гранату, радист-разведчик прикрыл отход группы. Жизнь молодого солдата героически оборвалась в 20 лет. Указом Президента России ему присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Медаль «Золотая Звезда» и Грамоту вручили матери награжденного сибиряка. Об этом сообщают в ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.

– Мой сын всегда был отзывчивым, веселым, неунывающим человеком, - поделилась Ольга Дьяконова. - Он всегда протягивал руку помощи всем нуждающимся. В тот день, 24 марта, когда он пошел на это задание, он пошел не за медалями, не за званиями. Он пошел, чтобы поддержать своих друзей. Он не прятался за чьи-то спины. Он любил свою жизнь и отдал ее для спасения других. Он остался до конца своих дней и минут настоящим Человеком с большой буквы. Он обессмертил себя своим подвигом. Он живой и будет жить, пока о нем будут помнить люди, то есть вечно.

Осенью этого года на фасаде иркутской гимназии № 25, где учился Герой России Эдуард Дьяконов, будет установлена памятная доска.

– Бывает так, что судьба отмеряет человеку лишь мгновение, чтобы совершить настоящий поступок, сделать выбор: струсить или шагнуть в бессмертие, - сказал глава региона Игорь Кобзев.

На церемонии передачи знака особого отличия матери Эдуарда Дьяконова присутствовали представители вооруженных сил, юнармейского движения, городского центра «Патриот», общественных ветеранских организаций, правительства Иркутской области, администрации областного центра.

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– Бывает так, что судьба отмеряет человеку лишь мгновение, чтобы совершить настоящий поступок, сделать выбор: струсить или шагнуть в бессмертие, - сказал глава региона Игорь Кобзев. - Эдуард с честью выполнил свой воинский долг по обеспечению национальной безопасности нашего государства, защите суверенитета и противодействия актам агрессии против мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.