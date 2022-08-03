В Иркутске из-за короткого замыкания холодильника произошел пожар в пятиэтажке Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

15 человек, в том числе двое детей, эвакуировались из пятиэтажного дома во время пожара на улице Севастопольской в Иркутске. На телефон 101 звонок от жильцов подъезда, где загорелась квартира, поступил в 02:03 3 августа. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- К месту пожара по указанному адресу были направлены 2 автоцистерны и автоколенчатый подъемник. На момент прибытия первого подразделения из окон на втором этаже шел дым, - рассказали в ведомстве. - В 02:27 пожар в 4-комнатной квартире был ликвидирован.

Огонь повредил домашние вещи на площади 7 квадратных метров. Все комнаты оказались закопчены. Дознаватели МЧС России проведя осмотр места происшествия, сделали вывод, что причиной возгорания стало короткое замыкание холодильника.

В Иркутской области с начала года произошло 4052 пожара, на которых погибли 116 человек, еще 120 - получили травмы, 595 - спасены, 3404 - эвакуированы.

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