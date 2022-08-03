Проектирование детского сада в иркутском микрорайоне Союз начнется в 2022 году. Фото: Дума Иркутска

В этом году начнется проектирование детского сада на 220 мест. На эти цели выделено 18,3 миллиона рублей. Возведут объект в микрорайоне Союз по просьбе местных жителей. Об этом сообщают в пресс-службе Думы Иркутска.

- Под детский сад определен участок между библиотекой ИГУ и магазином «Маяк» на улице Улан-Баторской, - рассказал председатель думы Евгений Стекачев. - Объявлен конкурс на создание проектно-сметной документации детского учреждения.

Воспитанникам детского сада будут доступны бассейн, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский и пищевой блоки.

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