Посылку с запрещенными капсулами для похудения задержали сотрудники Иркутской таможни. Фото: Иркутска таможня

Посылку с капсулами для похудения, содержащими сильно действующее вещество, пресекли сотрудники Иркутской таможни. Ввозить в Россию подобные препараты возможно лишь при наличии медицинских документов. Нелегальный товар был обнаружен специалистами отделения по борьбе с контрабандой наркотиков совместно с кинологом. Его получательницей должна была стать жительница Шелехова. Отправлены таблетки для сброса веса из Казахстана. Об этом сообщает главный таможенный инспектор по связям с общественностью Иркутской таможни Татьяна Красавина.

- В МПО были обнаружены и изъяты 180 капсул иностранного производства в 4 металлических контейнерах. Проведенная экспертиза подтвердила, что все капсулы в своем составе содержат сильнодействующее вещество – сибутрамин (общей массой 44,5 г), - рассказали в ведомстве.

Иркутской таможней возбуждено уголовное дело. Наказание за это преступление предусматривает от трех до семи лет колонии с возможным штрафом до одного миллиона рублей. Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в Восточно-Сибирское Линейное управление МВД России на транспорте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Менеджер, деньгами и шампанским пытавшийся не допустить закрытие ТРЦ «Сильвермолл» в Иркутске, отправится в колонию строгого режима. Также ему предстоит выплатить огромный штраф. (подробности)

Клещи атакуют: в этом году количество зараженных энцефалитом в Иркутске зашкаливает. Роспотребнадзор: По сравнению с 2021 годом заразившихся энцефалитом после укуса клеща в Иркутске больше почти в два раза. (подробности)