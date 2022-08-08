Бастрыкину доложат о расследовании дела, где мать до смерти заморила голодом сына в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Жуткий случай в Приангарье. Следователи регионального СК подозревают, что мать до смерти заморила голодом сына в Иркутской области. Мальчик умер в реанимации областной больницы №2, куда его доставили уже в крайне тяжелом состоянии. Ему было 12 лет. Возбуждено сразу несколько уголовных дел. О ходе их расследования попросил ему доложить председатель СК России Александр Бастрыкин.

Мать до смерти заморила голодом сына в Иркутской области

О том, что мать до смерти заморила голодом сына в Иркутской области, стало известно в минувшие выходные. Следователи региона сообщили, что началось расследование. Мать подозревают в «Убийстве малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», а должностных лиц - комиссию по делам несовершеннолетних, управления соцзащиты и образования, межрайонное управление министерства социального развития опеки и попечительства Эхирит-Булагатского района, врачей больницы – в «Халатности, повлекшая по неосторожности смерть человека».

По мнению следователей, должностные лица, сотрудники и работники органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних длительное время – с апреля по 5 августа - не исполняли своих обязанностей и не выявили, что ребенок находится в опасном положении. Так, мать до смерти заморила голодом сына в Иркутской области, а также не показывала его медикам.

- Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Анатолию Ситникову незамедлительно доложить о ходе расследования уголовных дел, а также поставил их ход и результаты на контроль в центральном аппарате СК России, - говорят в СУ СК РФ по Иркутской области.

Расследование дела, где мать до смерти заморила голодом сына в Иркутской области, продолжается. Женщину заключили под стражу, проводятся необходимые следственные действия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08