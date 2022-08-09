Карту необычных маршрутов для выходных создадут в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Иркутской области получили возможность предложить собственный необычный маршрут выходного дня. Некоторые из них попадут в единую карту. Сбор информации продлится до конца месяца. Об этом сообщает ИА "ИркутскМедиа" со ссылкой на правительство Иркутской области.

- Понятно, что предложения будут очень разными, и выбрать из них лучшие невозможно. Хотелось бы поблагодарить тех, кто внесет свой вклад в создание карты, - рассказали в правительстве. – В начале сентября по предложенным вариантам пройдет интернет-голосование.

Шесть победителей получат ценные подарки, еще один приз планируется разыграть в прямом эфире. Итогом конкурса станет формирование единой карты маршрутов выходного дня в Иркутской области.

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