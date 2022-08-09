40 дворов благоустраивают в Октябрьском округе Иркутска.

В Октябрьском округе Иркутска продолжаются работы по благоустройству дворов. Всего до конца года в порядок планирую привести 40 дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Накануне проверено три двора. Подрядчики работают по ранее согласованному графику, замечаний во время проверки не выявлено. – заявили в администрации. - В 9 дворах полностью завершены работы по благоустройству.

В порядок приводят дворовые территории на улицах Депутатская, Красноярская, Омулевского, Красноказачья, Трилиссера, Постышева, Дальневосточная и других. При работе учитываются пожелания жителей. В некоторых дворах после ремонта появятся дополнительные парковочные карманы, уличные тренажеры, тротуары, газоны, а также необходимые водоотводы.

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