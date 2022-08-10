Семь новых машин для ремонта дорог поступили в Иркутск. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Семь новых машин (колесный экскаватор, топливозаправочный автомобиль на базе пикапа УАЗ, трал для перевозки тяжелой техники, прицеп для сыпучих материалов, два автобуса ПАЗ и ГАЗель) поступили в МУП «ИркутскАвтодор», отвечающий за состояние городских дорог и тротуаров.

- Новая техника позволяет нести меньше издержек при ремонте, ускоряет технологические процессы и повышает качество работы, - сказал Руслан Болотов.

- Мы выбираем проверенные спецмашины. Техника хорошо приспособлена к нашим суровым условиям и имеет гарантию, - пояснил заместитель директора предприятия Василий Ефремов.

Напомним, что в прошлом году предприятие получило самое масштабное обновление за десятилетие - 38 дорожных машин, погрузчиков, илососов, снегоуборщиков и не только, вся техника - отечественного производства.

Тем временем, в Иркутск прибыла первая партия новых больших автобусов НефАЗ. Все 40 машин доставят в наш город в течение августа, а уже в сентябре они выйдут на маршруты. Руслан Болотов первым оценил автобусы и отметил их комфорт и качество.