11 августа ливни и гроза обрушатся на Иркутскую область Фото: Михаил ФРОЛОВ

11 августа на территории северо-западных, центральных и верхнеленских районов Иркутской области ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС России.

- При приближении грозы откажитесь от поездок, выходов на воду на лодках, рыбалки, - напоминают спасатели. - Если вы едете на велосипеде или мотоцикле, то остановитесь и переждите грозу в безопасном месте. Лучше всего для укрытия подходят дома и строения с крышей.

11 и 12 августа в западных, южных и верхнеленский районах региона сохраняется IV класс пожароопасности лесов.

Напомним, что ранее сообщалось об отсутствии в лесах Иркутской области новых пожаров.

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