Швейная фабрика открылась в селе Аларь Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В селе Аларь Аларского района открылась швейная фабрика. На ней будут шить спецодежду. Производство уже запущено. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- На предприятие трудоустроили 36 местных жителей, в основном это женщины, - говорят в региональном правительстве. – Все сотрудники прошли предварительное обучение, чтобы устроиться в этот филиал известного российского производителя и поставщика спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты.

Помещение под швейную фабрику предоставила в аренду администрация Аларского района.

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