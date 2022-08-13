Аварийное отключение электричества произошло в Октябрьском районе Иркутска 13 августа
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Аварийное отключение электричества произошло в Октябрьском районе Иркутска 13 августа. Подключить подачу электроэнергии в дома специалисты обещают в течение 1-2 часов. Об этом сообщают представители электросетевой компании в соцсетях.
На аварийное отключение в части Октябрьского района 13 августа пожаловались жители домов на улице Комсомольская, Лыткина, Байкальская, бульвара Постышева.
Напомним, сто сегодня света нет также и в части зданий в Свердловском и Ленинском районах Иркутска. Там отключение плановое и продлится максимум до 17.00.
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