Фестиваль казачьей культуры «Братина» проходит в Тальцах 13-14 августа

Фестиваль казачьей культуры «Братина» проходит в Тальцах. Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» 13 августа состоялось открытие фестиваля казачьей культуры Сибирского федерального округа «Братина». Встреча собрала более 500 человек из Приангарья, Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краев, республик Тыва, Хакасия, Бурятия, Алтай. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Иркутскую область представят участники из Усть-Илимска, Зимы, Усолья-Сибирского, Ангарска, Хомутово, Иркутского, Киренского, Черемховского, Боханского, Братского и Куйтунского районов, - рассказали власти.

В программе фестиваля «Братина» смотр-конкурс «Честные люди», войсковой круг и собрание, посвященное 30-летию Иркутского казачьего войска. Проходить событие будет в течение двух дней.

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