19 населенных пунктов Иркутской области остались без света из-за грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Приангарье несколько населенных пунктов продолжают справляться с последствиями ночной грозы. Так 19 городов и сел 7 районов остались без света. Электричество было отключено в превентивных мерах. Сильный ветер местами достигал 15-24 м/с. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По состоянию на 6 часов утра 16 августа, аварийно свет отключен в 5 районах – Зиминском, Осинском, Заларинском, Нукутском и Черемховском - это 31 населенный пункт, - рассказали в ведомстве. - Для ликвидации аварий и обследования линий электропередач задействованы 38 бригад электросетевых компаний.

Сегодня, 16 августа, неблагоприятная погода сохраняется - местами по области ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, град, северо-западный ветер до 15-20 м/с.

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