Военнослужащий из Ангарска Никита Гаврилов погиб в ходе спецоперации на Украине Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стало известно о погибшем в ходе спецоперации на Украине военнослужащем из Иркутской области. Сегодня,16 августа, в Ангарске родные и близкие попрощались с Никитой Гавриловым. Ему было 27 лет. Эту информацию подтверждают в пресс-службе администрации города.

Жизнь гвардии старшего лейтенанта героически оборвалась 5 марта во время выполнения служебно - боевой задачи.

В родном городе сибиряк с отличием окончил местную военно-патриотическую школу «Мужество» имени почетного гражданина Ангарска гвардии подполковника Юрия Болдырева. В 2013 году Никита Гаврилов поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии Василия Маргелова, после окончания которого приступил к командованию взводом.

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