599 подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Иркутской области за сутки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Приангарье возросло до 304 811. За последние сутки диагноз подтвердился у 599 жителей. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- Лечение в больницах региона проходят 535 зараженных, это на 9 пациентов больше, чем накануне, 16 августа, - отмечают в оперштабе. - Справились с коварной болезнью 296 788 человек. 284 из них получили отрицательные ПЦР-тесты в минувшие сутки.

За все время инфекция забрала жизни 8 714 жителей региона. Умер от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 741 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не больше, чем происки конкурентов. Служба доставки отрицает вину в массовом отравлении клиентов в Усолье-Сибирском. Роспотребнадзор проводит проверку после массового отравления в Усолье-Сибирском. (подробности)

Ан-24 аварийно приземлился в аэропорту Иркутска из-за отказа двигателя. Посадка прошла успешно. (подробности)