Видео аварийной посадки АН-24 в Иркутской области было снято в аэропорту Усть-Кута. Фото: Восточное МСУТ СК России

Транспортные следователи и сотрудники прокуратуры продолжают проверку по факту аварийной посадки АН-24 в Иркутской области, которая произошла утром 17 августа в аэропорту Усть-Кута. Никто из 44 пассажиров и 4 членов экипажа не пострадал. Однако при заходе на посадку лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, что могло привести к серьезным последствиям. У воздушного судна оторвало часть крыла, а также была повреждена стойка шасси. В сети появилось первое видео аварийной посадки АН-24 в Иркутской области.

- В настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия, изъято топливо, которым было заправлено воздушное судно, опрошены члены экипажа, пассажиры, иные лица, назначен ряд необходимых экспертиз, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - рассказали в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

С места произошедшего транспортные следователи опубликовали видео аварийной посадки АН-24 в Иркутской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Видео аварийной посадки АН-24 в Иркутской области

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