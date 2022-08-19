МЧС: заморозки до -3 градусов ожидаются в Иркутской области 19-20 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутскую область придут заморозки. Температура 19-20 августа опустится до -3 градусов. Об этом жителей региона предупреждают в региональном МЧС со ссылкой на прогнозы Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- На озере Байкал 19 августа - переменная облачность, ветер северо-западный, юго-западный 6-11 м/с, местами по югу и средней части порывы до 12-17 м/с, - рассказали в ведомстве. - Ночью кратковременные, местами сильные дожди, днём местами кратковременные дожди, грозы.

Сотрудники МЧС настоятельно просят жителей региона при приближении грозы отказаться от поездок, выходов на воду и турпоходов. Не стоит прятаться под деревьями, взбираться на возвышенность и стоять на открытой местности. Также при плохой погоде опасны велосипеды и мотоциклы. Быстрое движение «притягивает» молнию.

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