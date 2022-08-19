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Происшествия19 августа 2022 6:28

Иномарка загорелась в центре Иркутска

На помощь водителю пришли очевидцы произошедшего
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Иномарка загорелась в центре Иркутска . Фото: Татьяна ВЕЛИСЕВИЧ

Иномарка загорелась в центре Иркутска . Фото: Татьяна ВЕЛИСЕВИЧ

Около 14:00 19 августа в центре Иркутска загорелся автомобиль. Огонь охватил передний бампер Toyota Corolla Fielder в районе левого колеса. Об этом в редакцию "КП"-Иркутск" сообщили очевидцы.

По предварительной информации, водитель во время движения по улице Горной заметил дым, идущий из под капота, из-за чего ему пришлось остановить иномарку посреди проезжей части. На помощь к нему пришли свидетели произошедшего. С пламенем пытались бороться водой и огнетушителем.

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