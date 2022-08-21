Еще 771 житель Иркутской области заболел коронавирусом в минувшие сутки

За день скончался один человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на 21 августа, подтвержденных случаев инфицирования возросло до 307 818. Еще 771 житель региона заболел в минувшие сутки. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

Лечение в больницах региона проходят 607 зараженных, за сутки пришлось госпитализировать 29 человек - их симптомы оказались достаточно серьезными. Справились с коварной болезнью 297 910 человек. 266 из них получили отрицательные ПЦР-тесты в минувшие сутки.

За все время инфекция забрала жизни 8 717 жителей региона, за день скончался один пациент. Умерли от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 748 человек.

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