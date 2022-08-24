Камеры видеонаблюдения установили на Чертугеевском полуострове в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске продолжается борьба со стихийными свалками. Для этого на Чертугеевском полуострове установили 4 камеры видеонаблюдения. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– Образование новых несанкционированных свалок фиксируем регулярно. Только за лето текущего года с муниципальных земельных участков полуострова вывезено более тысячи тонн строительного мусора, отходов производства и потребления, – прокомментировал начальник отдела коммунального хозяйства комитета по управлению Октябрьским округом Иркутска Владимир Попов.

Камеры позволят наказывать нарушителей. Им грозит штраф от тысячи до пяти тысяч рублей - для физических лиц. От 10 тысяч до 55 тысяч рублей - для юридических лиц.

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